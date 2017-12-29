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14:10   29 Декабря 2017
Россия
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Российских автомобилистов в 2018 году ждут новые правила

Российских автомобилистов в 2018 году ждут новые правила

С 1 января 2018 года в России вступят в силу изменения в правилах дорожного движения.

В новом году российских автомобилистов ждут новых знаки и электронные ПТС, новые штрафы за нарушения ПДД, новая форма ОСАГО и правила прохождения техосмотра.

Появится знак, предписывающий автомобилистам двигаться со скоростью 10-20 км/ч без права обгонять. Знак установят в зонах успокоенного движения. В зонах повышенной внимательности нужно помнить о пешеходах.

Российских автомобилистов в 2018 году ждут новые правила

Электронные паспорта для машин запустят 1 июля 2018 года. В них будут все данные об автомобиле и его владельце. Электронные ПТС  будут храниться в базе данных ГИБДД. Покупатели подержанных авто смогут узнать всю историю машины по электронному паспорту.

 С 1 января 2018 года в России введут штрафы за нарушение ПДД, основываясь на видеозаписях, полученных от третьих лиц. Составлять протокол больше не будут. Новшество решили ввести после того, как мобильное приложение «Народный инспектор» показало  свою эффективность. 

Увеличатся и размеры штрафов, а также ужесточатся наказания за поездки без прав или в нетрезвом виде. За первое ждет штраф в размере 30 тысяч рублей или арест сроком на 15 суток. За второе также предусмотрен штраф 30 тысяч рублей, если это впервые и не привело к отягощающим последствиям, иначе нарушителя лишат прав на срок от 18 до 24 месяцев.

В 2018 появится новая форма ОСАГО. В ней предусмотрели QR-код, расположенный сверху справа. С помощью кода можно быстро получить данные о договоре страхования на сайте Российского союза автостраховщиков в режиме онлайн.

Российских автомобилистов в 2018 году ждут новые правила

Эксперты считают, что это изменение решит проблему фальшивых полисов. Вероятно, что этим летом стоимость полиса станут рассчитывать страховыми компаниями с учетом пяти коэффициентов – региона, возраста и стажа, мощности автомобиля, количеству лиц, допущенных за руль и использование прицепа. Со следующего года Ространснадзор проконтролирует все проверки автомобилей, зафиксировав процедуру диагностики на фото и видео. Уклонение от прохождения техосмотра сопровождается штрафом в размере 800 рублей, а операторов, которые проводят техосмотр, оштрафуют при установлении выдачи заключения без работы с машиной.

Автор: Анастасия Аои
#авто #автомобиль #машина #пдд #правила
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