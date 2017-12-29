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13:43   29 Декабря 2017
Весь мир
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Лидеры ИГ сбежали из Дейр эз-Зор на американских вертолетах - СМИ

Лидеры ИГ сбежали из Дейр эз-Зор на американских вертолетах - СМИ

Лидеры ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка) были эвакуированы из сирийской провинции Дейр эз-Зор на американских вертолетах.

По данным агентства SANA, которое ссылается на источники, несколько вертолетов США в ночь на 28 декабря вывезли боевиков в  провинцию Хасаке на северо-востоке Сирии. Агентство утверждает, что главари ИГ переметнулись к «Сирийским демократическим силам» (SDF), которые поддерживают США.

Ранее РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщало об августовской операции ВВС США, которые вывезли из Дейр эз-Зора нескольких полевых командиров ИГ. Утверждалось, что это не первая эвакуация. Представитель международной коалиции отверг эти сведения. 

Об освобождении провинции Дейр эз-Зор от террористов ИГ было объявлено в начале октября 2017 года. 

 

  

 

Автор: Мария Владимирова
#сирия #иг #общество #ввс сша #дейр эз-зор
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