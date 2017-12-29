Лидеры ИГ сбежали из Дейр эз-Зор на американских вертолетах - СМИ

Лидеры ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка) были эвакуированы из сирийской провинции Дейр эз-Зор на американских вертолетах.

По данным агентства SANA, которое ссылается на источники, несколько вертолетов США в ночь на 28 декабря вывезли боевиков в провинцию Хасаке на северо-востоке Сирии. Агентство утверждает, что главари ИГ переметнулись к «Сирийским демократическим силам» (SDF), которые поддерживают США.

Ранее РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщало об августовской операции ВВС США, которые вывезли из Дейр эз-Зора нескольких полевых командиров ИГ. Утверждалось, что это не первая эвакуация. Представитель международной коалиции отверг эти сведения.

Об освобождении провинции Дейр эз-Зор от террористов ИГ было объявлено в начале октября 2017 года.