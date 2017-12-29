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13:34   29 Декабря 2017
Россия
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Расследование связей представителей Трампа с Москвой наносит урон отношениям США и РФ

Расследование связей представителей Трампа с Москвой наносит урон отношениям США и РФ

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал расследование о связях представителей президента США Дональда Трампа с Москвой. По его словам, это внутренне дело Вашингтона, но оно наносит урон двусторонним отношениям.

Песков напомнил, что в Кремле неоднократно озвучивали свою точку зрения по поводу «антироссийской истерики, которая разжигается и поддерживается в разогретом состоянии». По его словам, Москва по-прежнему прибывает в недоумении в связи с продолжающимися расследованиями. И хотя это внутреннее дело Соединенных Штатов, оно наносит ощутимый урон двусторонним отношениям, и в Кремле сожалеют об этом.

Расследование по делу о связях окружения Трампа с Москвой ведет специальный прокурор Роберт Мюллер. Параллельно комитеты по разведке сената и палаты представителей США ведут свои собственные расследования. Россия многократно опровергала обвинения в попытках повлиять на результат выборов в США, называя их голословными.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #песков #политика #трамп
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