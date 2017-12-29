Кремль назвал достижения РФ за 2017 год

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился выделить одно главное достижение России за 2017 год.

В беседе с журналистами представитель Кремля сообщил, что нет какого-то списка успехов или неудач. По словам Пескова, достижений много. Например, смена основного тренда в экономике, рекордно низкий уровень инфляции, меры в социальной сфере. Пресс-секретарь президента отметил, что работы было много и она была эффективной.

Упоминая о неудачах, Песков назвал сферу технологий. К числу главных разочарований года Песков отнес отношения России и США.