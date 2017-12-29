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13:44   29 Декабря 2017
Весь мир
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Россия и Турция подписали соглашение о поставках ЗРК С-400

Россия и Турция подписали соглашение о поставках ЗРК С-400

Турция приобретет ЗРК дальнего действия С-400 «Триумф». Соответствующее кредитное соглашение было подписано в Анкаре.

В сентябре между странами была заключена договоренность о поставках российской зенитной ракетной системы большой и средней дальности С-400. Об этом сообщает телеканал TRT. Кредит предоставлен в российской валюте.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган отметил взаимовыгодность условий договора. Как подтвердил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, Турция купит у России четыре дивизиона С-400 на сумму порядка 2,5 миллиардов долларов. При этом 55% суммы представляют российские заемные средства.

Первая партия будет доставлена в марте 2020 года. Напомним, что ЗРК «Триумф» предназначена для высокоэффективного поражения истребителей, баллистических ракет и других гиперзвуковых целей.

Автор: Александра Гегельская
#россия #турция #с-400 #зрк #триумф
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