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20:46   29 Декабря 2017
Россия
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Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ

Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ

Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.

Первая партия радикалов альянса «Хайат Тахрир Аш-Шам», возглавляемой террористической организацией, запрещенной в России «Джебхат Ан-Нусрой», покинула пределы района Западная Гута провинции Дамаск, взяв курс на Идлиб и Даръа. По подсчетам твиттер-аккаунта @QalaatAlMudiq, эвакуировано порядка трехсот боевиков. По данным твиттер-аккаунта @hosienmortadapressnew, перед исходом из Бейт Джинн радикалы подорвали штабы и сожгли документы. Что касается оазиса Восточная Гута, то там по-прежнему неспокойно. Сайт NRVR11 сообщает о боях у поселения Хараста между правительственными силами и боевиками.

В административном центре провинции Алеппо исламисты группировки «Файлак Аш-Шам», дружественной «Ан-Нусре», ракетами «Слон» обстреляли здание военной академии. Об этом сообщает твиттер-аккаунт @dorarsite. Сведений о жертвах нет. К северо-западу от столицы региона, около поселения Хан Аль-Ассаль, Сирийская арабская армия ведет огонь по укреплениям радикалов. 

По данным твиттер-аккаунта @hosienmortadapressnew, в провинции Дейр эз-Зор обнаружен склад с оружием и боеприпасами боевиков «Исламского государства» (террористической организации, запрещенной в России). В Абу-Кемале нашли радиостанцию ИГ. 

Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ

Al Masdar News сообщает, что армейцы Асада освободили из-под гнета «Нусры» города Абу Дали и Аль-Хамдания на юге провинции Идлиб. Наступление САА ведет при поддержке ВКС РФ. По некоторым данным, что армия Асада следом направится к городам Мурек, Аль-Латамина, расположенным на севере Хамы. До этого сообщалось, что правительственные силы своей целью видят авиабазу «Абу Ад-Духур» на востоке Идлиба. По сведениям твиттер-аккаунта @C_Military1, на границе провинций Хама и Идлиб боевики «Нусры» атаковали сирийских журналистов. Видеооператор погиб. Репортер ранен. 

Как сообщает твиттер-аккаунт @C_Military1, Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) отправила в провинцию Хасака, контролируется курдами, партию лекарств. Медикаменты нужны для беженцев, которые находятся в лагерях. Условия там «нечеловеческими»: нет одеял, теплой одежды. Люди из лагерей часто пытаются бежать.

Автор: Зиновий Бедакин
#сирия #дамаск #идлиб #курды #саа #алеппо #дейр-эз-зор #даръа #вкс рф #джебхат-ан-нусра #хасака #воз #восточная гута #западная гута
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