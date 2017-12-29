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13:23   29 Декабря 2017
Россия
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Путин поручил правительству до конца марта разобраться с ростом квартплаты

Путин поручил правительству до конца марта разобраться с ростом квартплаты

Российский лидер Владимир Путин поручил Кабмину РФ не допустить необоснованное повышение оплаты за коммунальные услуги.

Об этом президент заявил в ходе встречи с членами российского правительства. Соответствующее поручение должно быть выполнено кабинетом министров до 31 марта будущего года. Также Путин поручил министерству обороны провести проверку роста квартплаты для тех, кто проживает в закрытых городах и территориях, подведомственных МО. Это поручение ведомство должно выполнить до 15 января 2018 года.

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #правительство рф #кабмин рф #квартплата
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