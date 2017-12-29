Российским военным повысят зарплату с января 2018 года

Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении окладов гражданам, проходящим службу в ВС РФ. Данные опубликованы в пятницу, 29 декабря, на официальном портале правовой информации.

Новое постановление гласит, что денежное довольствие россиян, служащих в Вооруженных силах России, увеличится на 4% с 1 января 2018 года. Эти изменения коснуться не только контрактников, но и тех, кто служит по призыву.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что повысит оклад российских первых военных во время итоговой коллегии Министерства обороны. Военным будут каждый год повышать зарплату.