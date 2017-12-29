Суд приговорил Браудера к девяти годам лишения свободы заочно

Тверской суд Москвы признал основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера виновным в неуплате налогов. Суд постановил взыскать с него и второго подсудимого — Ивана Черкасова — 4 миллиарда 200 миллионов рублей.

Ранее Браудер был приговорен к девяти годам лишения свободы. Как сообщает РИА Новости, судья заявил, что гражданский иск должен быть удовлетворен, с Браудера и Черкасова должна быть взыскана сумма неуплаченных налогов солидарно. Рассмотрение дела прошло заочно, поскольку Браудер скрывается от российских правоохранительных органов.

Ранее генпрокурор РФ Юрий Чайка сообщил, что отправил генпрокурору США два обращения, где призывает возбудить уголовное дело в отношении Уильяма Браудера.