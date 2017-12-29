Путин дал высокую оценку работе Кабмина РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин охарактеризовал работу правительства в 2017 году.

По словам Пескова, глава государства высоко оценил работу кабинета министров РФ в текущем году. Ранее российский лидер встретился с правительством страны и по итогам пресс-конференции заявил, что высоко оценивает их деятельность. Журналисты спросили Пескова, означает ли одобрение президента, что состав Кабмина изменится не сильно. Представитель Кремля заявил, что это означает лишь то, что сказал Владимир Путин.