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13:21   29 Декабря 2017
Россия
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Минтранс обнародовал готовый участок Крымского моста

Минтранс обнародовал готовый участок Крымского моста

Министр транспорта РФ Максим Соколов проинспектировал реализацию проекта, связывающего Кубань и Крым в единую автодорожную сеть через Крымский мост.

По информации Минтранса, маршрут Максима Юрьевича практически соответствовал тому, по которому в 2018 году россияне будут добираться на машине из Анапы в Симферополь. Автодорога через Керченский пролив увеличит поток транспорта между Кубанью и Крымом.

Минтранс обнародовал готовый участок Крымского моста

В 2017 году паромную переправу через Керченский пролив пересекали семь тысяч автомобилей в день. Предварительно, когда откроют Крымский мост, тогда по нему буду проезжать до 13 тысяч автомобилей в сутки. Таким образом, в первый год работы Крымского моста увеличит поток транспорта между Кубанью и Крымом на 35-40%.

В Минтрансе подчеркнули, что дорожную инфраструктуру по обоим берегам Керченского пролива необходимо максимально подготовить к такому потоку автомобилей. В 2018 году дорожники должны синхронизировать работу по строительству трасс к Крымскому мосту.

Минтранс обнародовал готовый участок Крымского моста

Автор: Тоня Краснова
#россия #крым #минтранс #общество #крымский мост
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