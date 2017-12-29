Путин поручил разработать программу развития онкодиспансеров

Правительство РФ и органы власти в регионах должны разработать программу по развитию в стране онкологических диспансеров.

Такое поручение дал кабмину президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля. Отмечается, что в программе следует учесть меры по раннему выявлению онкологических заболеваний. Часть средств для программы будет выделяться из федерального бюджета.

На большой пресс-конференции 14 декабря 2017 года Владимир Путин сообщил, что остается много неразрешенных проблем в области онкологии, поэтому будет софинансирование программ. Он обратил внимание на необходимость сосредоточится на сохранении и создании новых форм медицинского обслуживания в малых медпунктах. Тогда же Путин сообщил, что в 2018 году расходы на здравоохранение в РФ составят 4,1% ВВП.