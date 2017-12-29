Песков сообщил, до скольки Путин будет работать в последнюю пятницу 2017-го
Президент РФ Владимир Путин в последнюю пятницу 2017 года буде работать примерно до 19 часов.
Об этом сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, до семи вечера у главы государства в графике - внутренние совещания.
Также Песков сообщил, что президент будет встречать Новый год с родными и друзьями. Кроме того, новогодних каникул у главы государства и его администрации не будет.
Накануне Первый канал сообщил, что впервые новогоднее обращение президента РФ будет транслироваться в 23.55 в 11 часовых поясах.