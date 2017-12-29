Мы в соц.сетях:
Суд приговорил Браудера к девяти годам лишения свободы заочно

Суд приговорил Браудера к девяти годам лишения свободы заочно

 Путин дал высокую оценку работе Кабмина РФ

Путин дал высокую оценку работе Кабмина РФ
«Росатом» готов построить двухблочную АЭС для Узбекистана — глава корпорации

«Росатом» готов построить двухблочную АЭС для Узбекистана — глава корпорации

 Подменили флешку: заседание украинских депутатов прервал внезапно заигравший гимн РФ

Подменили флешку: заседание украинских депутатов прервал внезапно заигравший гимн РФ
Парламент Великобритании грозит Facebook и Twitter санкциями, если те не «сдадут» Россию

Парламент Великобритании грозит Facebook и Twitter санкциями, если те не «сдадут» Россию

 Единственная дочь Франсиско Франко скончалась в Мадриде

Единственная дочь Франсиско Франко скончалась в Мадриде
Суд приговорил Браудера к девяти годам лишения свободы заочно

Суд приговорил Браудера к девяти годам лишения свободы заочно

 Путин дал высокую оценку работе Кабмина РФ

Путин дал высокую оценку работе Кабмина РФ
«Росатом» готов построить двухблочную АЭС для Узбекистана — глава корпорации

«Росатом» готов построить двухблочную АЭС для Узбекистана — глава корпорации

 Подменили флешку: заседание украинских депутатов прервал внезапно заигравший гимн РФ

Подменили флешку: заседание украинских депутатов прервал внезапно заигравший гимн РФ
Парламент Великобритании грозит Facebook и Twitter санкциями, если те не «сдадут» Россию

Парламент Великобритании грозит Facebook и Twitter санкциями, если те не «сдадут» Россию

 Единственная дочь Франсиско Франко скончалась в Мадриде

Единственная дочь Франсиско Франко скончалась в Мадриде
13:05   29 Декабря 2017
Россия
38

Песков сообщил, до скольки Путин будет работать в последнюю пятницу 2017-го

Песков сообщил, до скольки Путин будет работать в последнюю пятницу 2017-го

Президент РФ Владимир Путин в последнюю пятницу 2017 года буде работать примерно до 19 часов.

Об этом сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, до семи вечера у главы государства в графике - внутренние совещания. 

Также Песков сообщил, что президент будет встречать Новый год с родными и друзьями. Кроме того, новогодних каникул у главы государства и его администрации не будет. 

Накануне Первый канал сообщил, что впервые новогоднее обращение президента РФ будет транслироваться в 23.55 в 11 часовых поясах.

 

Автор: Мария Владимирова
#россия #владимир путин #политика #дмитрий песков
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей Россия
Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей
Студенты выяснили, сколько нужно времени, чтобы найти в сети адрес, номер телефона и даже имена родственников человека по одной фотографии . Роскомнадзор призвал россиян внимательнее относиться к персональным данным.
13:00   29 Декабря 2017
285
Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту Сирия

Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту

21:32   28 Декабря 2017
165
В Киеве возмущены, что в Крыму продаются иномарки Россия

В Киеве возмущены, что в Крыму продаются иномарки

20:47   28 Декабря 2017
5424
Грудинин так же далек от коммунизма, как Сурайкин - от Марса Политика

Грудинин так же далек от коммунизма, как Сурайкин - от Марса

19:12   28 Декабря 2017
204
Новости smi2.ru
Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

 Быстрее звука. РФ опережает США и Китай в разработке неуловимых испепелителей авианосцев

Быстрее звука. РФ опережает США и Китай в разработке неуловимых испепелителей авианосцев

 «А пока будем покупать ваш газ у других стран»: людей насмешило заявление Порошенко о «коррумпированном» российском газе

«А пока будем покупать ваш газ у других стран»: людей насмешило заявление Порошенко о «коррумпированном» российском газе

 Захарова прокомментировала слова Эрдогана о том, что Асад является террористом

Захарова прокомментировала слова Эрдогана о том, что Асад является террористом