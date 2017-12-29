Парламент Великобритании грозит Facebook и Twitter санкциями, если те не «сдадут» Россию

Британский парламент пригрозил социальным сетям Facebook и Twitter санкциями, если те не ответят на запросы о вмешательстве РФ в Brexit.

Власти Великобритании дали три недели на то, чтобы исправить это и передать интересующую их информацию о «российских дезинформационных кампаниях, осуществляемых с их платформ». Соцсети должны предоставить информацию к 18 января будущего года, в противном случае будут применены санкции, правда, не отмечается, какие.

В парламенте Великобритании отметили, что они ранее уже отправляли запрос, но он вызвал неадекватную реакцию в Facebook и Twitter. По мнению британских властей, нужно тщательно изучить процедуры, которыми пользуются соцсети, чтобы помочь найти источник неверной информации, в том числе политической и поступающей из других стран.