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13:03   29 Декабря 2017
Весь мир
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Парламент Великобритании грозит Facebook и Twitter санкциями, если те не «сдадут» Россию

Парламент Великобритании грозит Facebook и Twitter санкциями, если те не «сдадут» Россию

Британский парламент пригрозил социальным сетям Facebook и Twitter санкциями, если те не ответят на запросы о вмешательстве РФ в Brexit.

Власти Великобритании дали три недели на то, чтобы исправить это и передать интересующую их информацию о «российских дезинформационных кампаниях, осуществляемых с их платформ». Соцсети должны предоставить информацию к 18 января будущего года, в противном случае будут применены санкции, правда, не отмечается, какие.

В парламенте Великобритании отметили, что они ранее уже отправляли запрос, но он вызвал неадекватную реакцию в Facebook и Twitter. По мнению британских властей, нужно тщательно изучить процедуры, которыми пользуются соцсети, чтобы помочь найти источник неверной информации, в том числе политической и поступающей из других стран.

Автор: Ольга Воскресенская
#великобритания #brexit #политика #twitter #весь мир #facebook
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