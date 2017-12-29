В сети опубликован ролик о достижениях России в 2017 году

В сети появился видеоролик о наиболее знаковых достижениях российского общества. Запись доступна на Youtube.

Авторы ролика заявили, что 2017 год стал переломным для России. Страна не только вышла из рецессии, но и добилась уверенного роста. Об этом говорят низкие показатели инфляции, динамика промышленного производства и взлет ВВП. А рекордный урожай превратил Россию в мирового лидера по экспорту зерна, причем на продаже зерновых страна заработала больше, чем даже на поставках вооружений, и это при том, что спрос на данном рынке еще более вырос после успехов российской армии и флота в Сирии.

Также отмечается, что с рекордными кассовыми сборами этот год завершает российское кино — 12 миллиардов рублей. Большие успехи показали российские вузы, получившие самые высокие рейтинги.

И самое главное: средняя продолжительность жизни в России достигла исторического максимума — 73 года.

В заключении авторы ролика подчеркивают, что 2017 год дал стране исторические победы и стал основой для будущих великих свершений.