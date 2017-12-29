Песков, говоря об отношениях РФ и США, вспомнил слова Лаврова про танго

Отношения России и США можно отнести к главным разочарованиям 2017 года.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что позиция Вашингтона относительно России «не может не вызывать сожаление». Представитель Кремля напомнил, что Владимир Путин не раз заявлял о желании нормализовать отношения с США.

«Мы хотим и ищем добрых взаимовыгодных отношений на основе взаимного уважения, взаимного доверия со всеми странами, в первую очередь с европейскими, и в том числе с Соединёнными Штатами. Но здесь танго нужно танцевать вдвоем, как говорится», — сказал Дмитрий Песков.

Тем самым Песков напомнил одну из ярких цитат министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. В начале сентября, выступая перед студентами МГИМО, Лавров заявил, что РФ открыта для диалога с США, но «для танго нужны двое», а американские партнеры предпочитают пока исполнять «индивидуальный брейк-данс».