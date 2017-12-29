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12:56   29 Декабря 2017
Россия
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Экс-главу Росграницы признали виновным в мошенничестве

Экс-главу Росграницы признали виновным в мошенничестве

Московский суд признал бывшего главу Федерального агентства по обустройству государственной границы России Дмитрия Безделова виновным в хищении почти 500 миллионов рублей.

Гособвинение попросило приговорить Безделова к десяти годам колонии. Суд также признал виновными восемь других фигурантов этого дела. По информации следствия, летом 2009 года глава Росграницы присвоил деньги, выделенные на строительство таможенного поста железнодорожного пункта пропуска «Адлер».

Безделов договорился с несколькими гражданами и помог строительной компании победить в конкурсе на заключение госконтракта. Сумма похищенных денег превысила миллиард рублей. Главу Росграницы объявили в международный розыск. Правоохранители задержали Безделова в Риме.

В апреле 2016 года Дмитрия Безделова экстрадировали из Италии в РФ. Мужчина возглавлял Росграницу с августа 2008 года. Ранее он был советником генерального директора российского концерна ПВО «Алмаз-Антей», объединяющего предприятия, разрабатывающие и выпускающие вооружения. После Безделов был заместителем директора Рособоронзаказа.

Автор: Тоня Краснова
#россия #происшествия #мошенничество #росграница #безделов
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