Песков рассказал, с кем Путин будет встречать Новый год

Президент РФ Владимир Путин встретит Новый год традиционно - с родными и друзьями.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что новогодних каникул у президента и его администрации не будет.

«Остаемся в рабочем режиме», — сказал Песков.

Пятница, 29 декабря, для большинства россиян - последний рабочий день 2017 года. Новогодние каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января включительно. Первым рабочим днем в 2018 году станет вторник, 9 января.