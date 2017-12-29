Полсотни авиарейсов задерживаются в Москве из-за тумана

Сильный туман, о котором предупреждали в МЧС накануне, повлиял на работу московских аэропортов - задержаны 50 авиарейсов.

По данным сервиса «Яндекс.Расписание» на 11 утра, в аэропорту Домодедово задерживаются 24 рейса, три отменили. Во Внуково нарушено расписание 17 рейсов, в Шереметьево - девяти. Во всех аэропортах утверждают, что работают в штатном режиме.

Ранее в Москве синоптики объявляли «желтый» уровень опасности из-за тумана. А на пятницу, 29 декабря, прогнозировался новый температурный рекорд - до плюс пяти градусов. Предыдущий был зафиксирован в 1976 году - плюс 3,6 градусов.

Накануне Росгидромет заявил, что 2017 год стал самым теплым в истории России.