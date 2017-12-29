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12:34   29 Декабря 2017
Россия
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Двух женщин госпитализировали после падения в автобусе в Советске

Двух женщин госпитализировали после падения в автобусе в Советске

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что в четверг, 28 декабря, в 16:50 по местному времени на улице Ленина в городе Советск иномарка «подрезала» автобус.

Предварительно, водитель Audi повернул направо и создал помеху для автобуса MAN. 56-летний водитель автобуса резко затормозил, поэтому в салоне упали пассажиры. ИА «Русский Запад» передает, что медики госпитализировали 81-летнюю и 39-летнюю женщин.

Представители Госавтоинспекции Калининградской области выясняют обстоятельства травмирования пассажирок автобуса. Личность водителя Audi не установили. Женщины лежат в больнице.

Автор: Тоня Краснова
#россия #автобус #происшествия #audi #советск
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