Двух женщин госпитализировали после падения в автобусе в Советске

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что в четверг, 28 декабря, в 16:50 по местному времени на улице Ленина в городе Советск иномарка «подрезала» автобус.

Предварительно, водитель Audi повернул направо и создал помеху для автобуса MAN. 56-летний водитель автобуса резко затормозил, поэтому в салоне упали пассажиры. ИА «Русский Запад» передает, что медики госпитализировали 81-летнюю и 39-летнюю женщин.

Представители Госавтоинспекции Калининградской области выясняют обстоятельства травмирования пассажирок автобуса. Личность водителя Audi не установили. Женщины лежат в больнице.