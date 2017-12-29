Путин распорядился принять закон о переходе к прямым договорным отношениям в ЖКХ

Соответствующим документом займется Кабмин. Срок реализации — до 1 марта 2018 года.

Глава государства Владимир Путин поручил российскому правительству обеспечить принятие закона о переходу к системе прямых договорных отношений. Сторонам договора являются потребители коммунальных услуг, с одной стороны, и ресурсоснабжающие организации, с другой. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Вопрос развития сферы ЖКХ был поднят на традиционной большой пресс-конференции президента страны, которая прошла в этом месяце. На встрече Путин заявил, что не видит позитивного сдвига в ЖКХ. Среди основных проблем он также обозначил слишком высокие платежи и бесчинство управляющих компаний.