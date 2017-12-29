Компания Apple извинилась перед пользователями и пообещала не замедлять работу iPhone

Компания Apple извинилась перед своими пользователями и пообещала больше никогда не снижать скорость работы iPhone.

В Apple сожалеют о том, что некоторые пользователи посчитали, что компания их подвела. В своем сообщении корпорация сообщает, что больше никогда не будет делать то, что повлияет на замедление работы техники марки Apple. В компании рассказали, что годом ранее было выпущено обновление операционной системы iOS 10.2.1, в котором были замедлены некоторые приложения, а затем решили продолжать такие действия для смартфонов iPhone 7 и iPhone 7 Plus, установив туда iOS 11.2.

Сейчас компания снизила стоимость замены аккумуляторов для iPhone 6 и предыдущих моделей с 79 до 29 долларов, то есть на 50 долларов. Такая программа будет внедрена во всех странах в течение 2018 года. Ранее компания призналась, что замедляла работу старых моделей гаджетов из-за того, что аккумуляторы со временем становятся не такими мощными. В ответ на это ряд пользователей подал на Apple в суд.