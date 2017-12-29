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13:00   29 Декабря 2017
Россия
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Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

Студенты выяснили, сколько нужно времени, чтобы найти в сети адрес, номер телефона и даже имена родственников человека по одной фотографии . Роскомнадзор призвал россиян внимательнее относиться к персональным данным.

Поисками занимались студенты московских вузов. В среднем им понадобилось всего 15 минут. К счастью, красть личности искомых они не собирались, а только выполняли тематическое задание. Своеобразную игру проводил Роскомнадзор: члены молодежной палаты консультативного совета при ведомстве дебатировали о необходимости защиты персональных данных. Поставленный эксперимент доказал: люди зачастую не слишком внимательны по отношению к собственной личной жизни. 

А, например, уже сегодня многие банки оценивают платежеспособность клиента по данным из социальных сетей и других открытых источников. Впрочем, они работают в рамках закона. Хуже, если личная информация попадет в руки злоумышленников. Здесь возможны разные сценарии: от квартирных краж до преследования в оффлайн.

Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

Зампред парламентского комитета по информационной политике Андрей Свинцов в комментарии ИА «Политика Сегодня» не исключил, что текущий уровень публичности в интернете приведет к появлению новых видов преступлений.

«Мы уже видим, что преступники используют обычные соцсети, личные страницы граждан для квартирных краж, угона автотранспорта, вымогательства. Ранее преступникам требовалось больше усилий, чтобы выследить жертву. Сегодня наши легкомысленные граждане выкладывают абсолютно все, что их окружает. Личное убранство, транспорт. Очень часто пишут в соцсетях, что всей семьей отправляются в отпуск. Злоумышленникам это упрощает их деятельность», - говорит депутат.

Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

Многим известно об одной из самых циничных мошеннических схем, когда преступники играют на чувствах пожилых людей. Как правило, номер мобильного телефона злоумышленники находят в открытом доступе, затем представляются родственником и просят выручить – отдать курьеру определенную сумму, чтобы решить некую проблему. Иногда суммы доходят до нескольких сотен тысяч рублей. Из-за легкомысленности страдают все. От мала до велика.

«Отдельная проблема – это то, что сейчас доступ к соцсетям имеют дети. – говорит Свинцов. – Они пока не понимают, что их действия приводят к серьезным последствиям. Выкладывают фотографии вещей, документов, которые не должны быть в открытом доступе. В том числе и паспортные данные. Какой-то разъяснительной работы почти не ведется. Это действительно большая угроза. Видимо, защите персональных данных нужно уже учить в школе. По аналогии с правилами дорожного движения, должны быть правила безопасности в интернете».

В своей работе Роскомнадзор уделяет большое внимание защите персональных данных. Например, для детей ведомство разработало тематический сайт, где в игровой форме юным пользователям объясняют правила безопасного поведения в Сети. На сайте также опубликованы справочные материалы, которые могут использоваться в образовательном процессе, а также родителями, чтобы помочь молодому поколению понять важность конфиденциальности личной жизни при использовании компьютерных технологий. В РКН отмечают, что разрабатывали материалы, основываясь на опыте ошибок детей в виртуальной среде.

Автор: Марк Павленский
#интернет #соцсети #роскомнадзор #обман #мошенники #персональные данные
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