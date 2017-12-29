Путин поручил Кабмину разработать меры ограничения ставок по кредитам для регионов

На сайте Кремля сообщается, что российский лидер Владимир Путин поручил правительству страны разработать меры по ограничению ставок по кредитам для регионов.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Отмечается, что предложения кабинет министров должен предоставить президенту до 1 марта 2018 года. Ранее глава государства заявил, что российские регионы не должны брать новые долги и разбрасываться бюджетными деньгами. Также он добавил, что российские регионы могут перекредитовываться по более выгодной процентной ставке.