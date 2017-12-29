Мы в соц.сетях:
Суд приговорил Браудера к девяти годам лишения свободы заочно

Суд приговорил Браудера к девяти годам лишения свободы заочно

 Путин дал высокую оценку работе Кабмина РФ

Путин дал высокую оценку работе Кабмина РФ
«Росатом» готов построить двухблочную АЭС для Узбекистана — глава корпорации

«Росатом» готов построить двухблочную АЭС для Узбекистана — глава корпорации

 Подменили флешку: заседание украинских депутатов прервал внезапно заигравший гимн РФ

Подменили флешку: заседание украинских депутатов прервал внезапно заигравший гимн РФ
Парламент Великобритании грозит Facebook и Twitter санкциями, если те не «сдадут» Россию

Парламент Великобритании грозит Facebook и Twitter санкциями, если те не «сдадут» Россию

 Единственная дочь Франсиско Франко скончалась в Мадриде

Единственная дочь Франсиско Франко скончалась в Мадриде
Суд приговорил Браудера к девяти годам лишения свободы заочно

Суд приговорил Браудера к девяти годам лишения свободы заочно

 Путин дал высокую оценку работе Кабмина РФ

Путин дал высокую оценку работе Кабмина РФ
«Росатом» готов построить двухблочную АЭС для Узбекистана — глава корпорации

«Росатом» готов построить двухблочную АЭС для Узбекистана — глава корпорации

 Подменили флешку: заседание украинских депутатов прервал внезапно заигравший гимн РФ

Подменили флешку: заседание украинских депутатов прервал внезапно заигравший гимн РФ
Парламент Великобритании грозит Facebook и Twitter санкциями, если те не «сдадут» Россию

Парламент Великобритании грозит Facebook и Twitter санкциями, если те не «сдадут» Россию

 Единственная дочь Франсиско Франко скончалась в Мадриде

Единственная дочь Франсиско Франко скончалась в Мадриде
12:12   29 Декабря 2017
Россия
39

Путин поручил Кабмину разработать меры ограничения ставок по кредитам для регионов

Путин поручил Кабмину разработать меры ограничения ставок по кредитам для регионов

На сайте Кремля сообщается, что российский лидер Владимир Путин поручил правительству страны разработать меры по ограничению ставок по кредитам для регионов.

Об этом сообщает «Газета.Ru»

Отмечается, что предложения кабинет министров должен предоставить президенту до 1 марта 2018 года. Ранее глава государства заявил, что российские регионы не должны брать новые долги и разбрасываться бюджетными деньгами. Также он добавил, что российские регионы могут перекредитовываться по более выгодной процентной ставке.

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #экономика #правительство рф #кабмин рф
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей Россия
Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей
Студенты выяснили, сколько нужно времени, чтобы найти в сети адрес, номер телефона и даже имена родственников человека по одной фотографии . Роскомнадзор призвал россиян внимательнее относиться к персональным данным.
13:00   29 Декабря 2017
285
Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту Сирия

Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту

21:32   28 Декабря 2017
165
В Киеве возмущены, что в Крыму продаются иномарки Россия

В Киеве возмущены, что в Крыму продаются иномарки

20:47   28 Декабря 2017
5424
Грудинин так же далек от коммунизма, как Сурайкин - от Марса Политика

Грудинин так же далек от коммунизма, как Сурайкин - от Марса

19:12   28 Декабря 2017
204
Новости smi2.ru
Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

 Быстрее звука. РФ опережает США и Китай в разработке неуловимых испепелителей авианосцев

Быстрее звука. РФ опережает США и Китай в разработке неуловимых испепелителей авианосцев

 «А пока будем покупать ваш газ у других стран»: людей насмешило заявление Порошенко о «коррумпированном» российском газе

«А пока будем покупать ваш газ у других стран»: людей насмешило заявление Порошенко о «коррумпированном» российском газе

 Захарова прокомментировала слова Эрдогана о том, что Асад является террористом

Захарова прокомментировала слова Эрдогана о том, что Асад является террористом