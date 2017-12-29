Россия требует от airBaltic 20 миллионов евро

Претензия связана с неплатежеспособностью Investbank. Ранее финансовое учреждение принадлежало главному акционеру банка Latvijas Krājbank Владимиру Антонову.

Россия требует вернуть эти деньги в судебном порядке. Официальное требование о взыскании более 20 миллионов евро с латвийской национальной авиакомпании airBaltic было направлено в Минюст. Министерство юстиции Латвии подтвердило получение последнего иска, однако детали документа раскрывать не стали. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на осведомленный источник.

Ранее в 2012 году Investbank направил три гражданских иска к экс-акционеру airBaltic — холдингу Baltijas aviаcijas sistеmas (BAS) и airBaltic как соответчику о взыскании займа в размере 18,4 миллионов евро, а также набежавших процентов и пени.