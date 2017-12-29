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12:15   29 Декабря 2017
Россия
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Предприниматель открыл бассейн для малышей в подвале многоэтажки Ноябрьска

Предприниматель открыл бассейн для малышей в подвале многоэтажки Ноябрьска

Сотрудники правоохранительных органов Ноябрьска сообщили, что местный предприниматель переоборудовал подвал многоэтажки под бассейн для детей до пяти лет.

Мужчина подписал договор аренды с товариществом собственников жилья, обслуживавших многоэтажный дом. Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа сообщила, что бизнесмен грубо нарушил правила пожарной безопасности при эксплуатации оборудования бассейна. Однажды помещение загорелось.

Правоохранители объяснили, что бассейна в многоквартирном доме быть не должно, ведь это противоречит санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Прокуратура потребовала закрыть бассейн для детей в подвале многоэтажки. Руководитель ТСЖ обязан расторгнуть договор аренды с предпринимателем.

«Функционирование бассейна с неисправным оборудованием, создающим угрозу жизни и здоровью детей, прекращено»,  — подчеркнули в прокуратуре ЯНАО.

Автор: Тоня Краснова
#россия #происшествия #многоэтажка #бассейн #подвал #ноябрьск
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