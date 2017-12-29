Предприниматель открыл бассейн для малышей в подвале многоэтажки Ноябрьска

Сотрудники правоохранительных органов Ноябрьска сообщили, что местный предприниматель переоборудовал подвал многоэтажки под бассейн для детей до пяти лет.

Мужчина подписал договор аренды с товариществом собственников жилья, обслуживавших многоэтажный дом. Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа сообщила, что бизнесмен грубо нарушил правила пожарной безопасности при эксплуатации оборудования бассейна. Однажды помещение загорелось.

Правоохранители объяснили, что бассейна в многоквартирном доме быть не должно, ведь это противоречит санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Прокуратура потребовала закрыть бассейн для детей в подвале многоэтажки. Руководитель ТСЖ обязан расторгнуть договор аренды с предпринимателем.