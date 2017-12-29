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11:57   29 Декабря 2017
Весь мир
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Китай отверг обвинения Трампа в поставках нефти в КНДР в обход санкций

Китай отверг обвинения Трампа в поставках нефти в КНДР в обход санкций

Власти Китая заявили, что обвинения президента США Дональда Трампа о том, что Пекин поставляет нефть в КНДР, беспочвенны.

По словам официального представителя МИД Китая Хуа Чуньин, было проведено расследование и выяснилось, что информация США не соответствует действительности. Также она отметила, что Китай выполняет все резолюции СБ ООН и международные обязательства, которые Пекин взял на себя. Чуньин также заявила, что власти не позволят гражданам и компаниям Китая заниматься деятельностью, которая нарушает требования резолюции Совета безопасности ООН.

Ранее Дональд Трамп в Twitter написал, что торгово-экономическое сотрудничество Китая и КНДР продолжается, чем он очень расстроен. По словам президента США, таким способом нельзя будет решить проблему Северной Кореи.

Автор: Ольга Воскресенская
#кндр #политика #китай #трамп #весь мир
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