Китай отверг обвинения Трампа в поставках нефти в КНДР в обход санкций

Власти Китая заявили, что обвинения президента США Дональда Трампа о том, что Пекин поставляет нефть в КНДР, беспочвенны.

По словам официального представителя МИД Китая Хуа Чуньин, было проведено расследование и выяснилось, что информация США не соответствует действительности. Также она отметила, что Китай выполняет все резолюции СБ ООН и международные обязательства, которые Пекин взял на себя. Чуньин также заявила, что власти не позволят гражданам и компаниям Китая заниматься деятельностью, которая нарушает требования резолюции Совета безопасности ООН.

Ранее Дональд Трамп в Twitter написал, что торгово-экономическое сотрудничество Китая и КНДР продолжается, чем он очень расстроен. По словам президента США, таким способом нельзя будет решить проблему Северной Кореи.