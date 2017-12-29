«Росатом» готов построить двухблочную АЭС для Узбекистана — глава корпорации

Госкорпорация «Росатом» предложила Узбекистану построить на его территории двухблочную АЭС поколения «три плюс». Об этом заявил журналистам глава корпорации Алексей Лихачев.

По его словам, станцию из двух блоков ВВЭР-1200 госкорпорация готова возвести в те сроки, которые узбекская сторона считает для себя приемлемыми. Глава «Росатома» отметил, что для Узбекистана проект АЭС имел бы огромное национальное значение, так как обеспечит энергетическую безопасность республики.

Он также добавил, что на возможной стройке станции появится около пяти-шести тысяч рабочих мест, плюс от полутора до двух тысяч рабочих мест возникнут в период эксплуатации станции.