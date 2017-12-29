Китайский Lifan планирует выпускать в России семиместный минивэн

Китайская автомобильная компания Lifan изучает возможности выхода на российский рынок новой модели семиместного минивэна Lifan Xuanlang М7.

Продажи автомобиля в Китае начались весной 2017 года. Ходили слухи, что эта модель появится в России уже в начале 2018 года. Однако директор представительства Lifan в РФ Ван Сяолун сомневается, что российские потребители смогут купить авто в буудщем году.

Он пояснил, что для российского рынка сегмент MPV - один из самых нерентабельных. Кроме того, для выпуска в России придется пройти сложный процесс сертификации, в частности, по установке системы ЭРА-Глонасс. Поэтому сейчас специалисты компании изучают потенциальную аудиторию в РФ, которая может приобрести Lifan Xuanlang. Сяолун добавил, что модель, скорее всего, появится в России, но не в ближайший год.