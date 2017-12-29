Следующий год будет относительно спокойным — Пучков

МЧС России прогнозирует относительно спокойный следующий год в плане чрезвычайных ситуаций. Официальный комментарий дал глава ведомства.

Владимир Пучков уточнил, что страну ждут отдельные трудности, однако, в целом, год будет спокойным. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Возможные риски имеют исключительно циклический характер и, как правило, связаны с изменением погодных условий. Что касается зимнего периода — это сильные снегопады, гололед, резкие перепады температур, неустойчивая работа энергосберегающих систем. Весной ожидаются проблемы с дорогами, особенно в период половодья, — уточнил глава МЧС.

Летом чрезвычайное ведомство готовится к природным пожарам, проводит профилактические мероприятия, отлаживает оперативное взаимодействие с регионами. Также совершенствуется и законодательная база в этой сфере. По словам Пучкова, особое внимание ведомства приковано к небольшим региональным поселениям.