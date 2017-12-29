Торгпред РФ в США рассказал о росте товарооборота между странами в 2017 году

По итогам 2017 года рост товарооборота между Россией и США составит около 15-17 процентов. В следующем году миссия будет стремиться достигнуть планки 20 процентов. Об этом рассказал торговый представитель РФ в США Александр Стадник.

В интервью РИА Новости Стадник отметил, что товарооборот в 2017 году значительно опередил итоги 2016 года — на 2,7 миллиарда долларов. В структуре экспорта из России в США несырьевые товары составляют около 97%. По его словам, в настоящее время наблюдается рост несырьевых неэнергетических поставок почти на 20%, высокотехнологичных товаров — более 42%, инновационных — на 28%, машинно-технической продукции — почти на 22%.

Российский торгпред также рассказал, что импорт высокотехнологичных товаров вырос почти на 24,5%, инновационных — 21%, машинно-технической продукции — на 20,5%.