СК РФ возбудил дело по факту столкновения автобуса с остановкой в Москве

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту аварии на Сходненской улице в Москве, где автобус влетел в остановку.

По словам старшего помощника руководителя ГУ СУ СК по Москве Юлии Ивановой, дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»

В результате ЧП пострадали три человека.

Авария произошла утром 29 декабря в районе дома 37 по улице Сходненская. По словам водителя рейсового автобуса, он пытался уйти от столкновения с другим автомобилем, не справился с управлением и въехал в остановку. 25 декабря автобус влетел в подземный переход у «Славянского бульвара» в Москва, погибли четыре человека.