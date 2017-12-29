Организаторы конкурса PolitPRpro продлили сроки заявок на участие

До 12 января продлен прием заявок на участие в конкурсе PolitPRpro, сообщают организаторы.

Организаторами конкурса является Санкт-Петербургский государственный университет (Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций»). Все подробности о подаче заявки можно найти в группе конкурса «ВКонтакте». Конкурс проводится с 2010 года, за это время в нем поучаствовало почти сто команд не только из России, но и из стран ближнего зарубежья.

В жюри входят известные политики, политтехнологи, редакторы изданий, ученые. В рамках конкурса участники не только проявляют свои способности в решении кризисных кейсов, но и получают оценку своей работы специалистами. Конкурс идет в два этапа. На первом участники разрабатывают свои проекты, а авторы лучших приглашаются на второй этап, который пройдет в конце марта в СПбГУ.