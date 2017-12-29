«Мегафон» выплатил 100 млн долларов структурам Усманова за долю в Mail.ru Group

Российская телекоммуникационная компания «Мегафон» полностью расплатилась за долю в Mail.ru Group со структурами контролирующего акционера — USM Holdings миллиардера Алишера Усманова.

«Мегафон» выплатил 100 миллионов долларов и проценты структурам Усманова и полностью расплатился за 63,8% акций в Mail.ru Group. Компания объявила, что полностью выполнила обязательства по покупке контрольного пакета в Mail.ru Group.

В конце 2016 года «Мегафон» заявил, что купит 63,8% акций Mail.ru Group или 15,2% уставного капитала у одного из крупнейших горно-металлургических холдингов РФ USM Holdings. Сделку закрыли в феврале 2017 года. Общая сумма сделки составила 740 миллионов долларов. «Мегафон» сразу выплатил 640 миллионов долларов.

Технологической компании Mail.Ru Group принадлежит почтовый сервис и русскоязычный интернет-портал, одноименный поисковик, социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой Мир», а также мессенджеры «Агент Mail.ru» и ICQ.