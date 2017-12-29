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11:39   29 Декабря 2017
Россия
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МИД России раскритиковал искусственный цейтнот СБ ООН по резолюциям

МИД России раскритиковал искусственный цейтнот СБ ООН по резолюциям

Посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров сообщил, что создаваемый западными партнерами искусственный цейтнот при работе над резолюциями СБ ООН по КНДР не устраивает Москву, сообщает РИА Новости. 

Работа по резолюциям является серьезным процессом и порой на это требуются даже не годы, а целые месяцы, высказался Бурмистров. Москва не разделяет спешки западников в этом вопросе. Новую резолюцию принял Совет Безопасности ООН 22 декабря для оказания давления на Северную Корею. Это ответ на испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15». Ввели ограничения на поставку нефти и продуктов нефтепереработки в КНДР, предусмотрели депортацию северокорейских трудовых мигрантов из всех стран в течение двух лет. В распоряжении присутствуют и другие ограничения относительно импорта в Северную Корею.

В этот перечень входит различное оборудование и тяжелая техника, транспортные средства. В КНДР разрабатывают межконтинентальные баллистические ракеты и ядерные боеголовки для них, аргументируя это ощущением угрозы со стороны США. ООН усиливает санкции, но так и не смогла добиться полного прекращения ракетно-ядерной активности Пхеньяна. МИД Северной Кореи ответил на резолюцию заявлением о том, что Пхеньян отвергает эти санкции и не прекратит укрепление оборонительной силы.

Автор: Олег Королев
#кндр #совет безопасности #пхеньян
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