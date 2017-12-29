МИД РФ заверил, что массовой депортации северокорейских рабочих из РФ не будет

Массовой депортации северокорейских рабочих из России не будет.

Об этом заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.

Он подчеркнул, что Москва будет выполнять резолюции Совбеза ООН по КНДР. Но сейчас стоит задача упорядочивания системы контрактов. По словам Бурмистрова, в соответствии с резолюцией СБ ООН, с 11 сентября Россия не может заключать новые контракты со специалистами из Северной Кореи. Но в РФ многоступенчатая система контрактов: есть многолетние, есть краткосрочные, квалифицированная и неквалифицированная рабочая сила. Дипломат отметил, что на российских сложных объектах часто заняты квалифицированные инженеры из КНДР. Нельзя говорить о том, что из Северной Кореи приезжают только рабочие.

Новые санкции в отношении КНДР Совбез ООН принял в декабре 2017 года как ответ на очередные ракетные испытания Пхеньяном. В частности, все страны ООН должны депортировать трудовых мигрантов их Северной Кореи до конца 2019 года.