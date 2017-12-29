Такси, попавшее в ДТП с автобусом в Москве, также получило повреждения

Источник ИА «Политика сегодня» сообщил, что такси, которое попало в аварию с автобусом в Москве, получило повреждения.

По данным источника, водитель легковушки не скрылся с места аварии, а находится на месте ДТП. Ранее власти Москвы заявили, что предполагаемый виновник аварии задержан.

В результате аварии рейсовый автобус №267, который принадлежит Мосгортрансу, врезался в остановку. Пострадали три человека. В данный момент устанавливаются все причины случившегося.