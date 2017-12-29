Южная Корея задержала судно из Гонконга, перевозившее топливо для КНДР

Судно было задержано в южнокорейском порту. Оно следовало под флагом Гонконга.

Корабль «Lighthouse Winmore» был задержан в связи с транспортировкой переработанной нефти для КНДР в обход санкций Совбеза ООН. По данным агентства Yonhap, 19 октября оно доставило 600 тонн переработанной нефти на северокорейское судно, после чего судно зашло в южнокорейский порт Йосу.

Как уточняют местные власти, ранее это судно уже заплывало в территориальные воды страны для загрузки японской переработанной нефти и дальнейшей транспортировки на Тайвань. Но вместо этого топливо было выгружено на северокорейский корабль «Sam Jong 2» и еще на три корабля под другими флагами.

Сеул заявил, что данные о предпринятых мерах будут переданы в санкционный комитет Совета Безопасности ООН. Напомним, что резолюция СБ ООН №2375 запрещает государствам-членам товарооборот с КНДР.