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 Южная Корея задержала судно из Гонконга, перевозившее топливо для КНДР

Южная Корея задержала судно из Гонконга, перевозившее топливо для КНДР
11:34   29 Декабря 2017
Весь мир
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Южная Корея задержала судно из Гонконга, перевозившее топливо для КНДР

Южная Корея задержала судно из Гонконга, перевозившее топливо для КНДР

Судно было задержано в южнокорейском порту. Оно следовало под флагом Гонконга.

Корабль «Lighthouse Winmore» был задержан в связи с транспортировкой переработанной нефти для КНДР в обход санкций Совбеза ООН. По данным агентства Yonhap, 19 октября оно доставило 600 тонн переработанной нефти на северокорейское судно, после чего судно зашло в южнокорейский порт Йосу.

Как уточняют местные власти, ранее это судно уже заплывало в территориальные воды страны для загрузки японской переработанной нефти и дальнейшей транспортировки на Тайвань. Но вместо этого топливо было выгружено на северокорейский корабль «Sam Jong 2» и еще на три корабля под другими флагами.

Сеул заявил, что данные о предпринятых мерах будут переданы в санкционный комитет Совета Безопасности ООН. Напомним, что резолюция СБ ООН №2375 запрещает государствам-членам товарооборот с КНДР.

Автор: Александра Гегельская
#кндр #нефть #южная корея #совбез оон #товарооборот #судно
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