Генсек НАТО надеется на более интенсивный диалог с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассчитывает на активизацию контактов с Россией. Об этом он заявил в интервью агентству DPA.

Как отметило агентство, Столтенберг утверждает, что к диалогу с Россией готовы все страны НАТО. Однако о каких-либо конкретных планах он говорить отказался. При этом глава альянса добавил, что для НАТО сдерживание России — такой же важный аспект выстраивания отношений как и диалог с ней.

29 декабря Столтенберг назвал область, в которой Россия превосходит страны альянса. По его словам, НАТО свернуло тренировки флота после окончания «холодной войны», в то время как Россия постоянно совершенствовала свой военный флот.