Путин упростил валютный контроль физических лиц

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о либерализации валютного контроля физических лиц. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что закон устранит избыточные обременения не только для уполномоченных банков, но и физических лиц, совершивших валютные операции с использованием счетов, которые открыли в иностранных банках.

Закон установит особенности выполнения физическими лицами обязанностей уведомлять налоговые органы о счетах, открытых в иностранных банках. Также представлять отчеты налоговым органам о движении денег по зарубежным счетам физических лиц, если они в течение года были за пределами РФ более 183 дней.