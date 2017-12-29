Власти сообщили о задержании виновника ДТП с автобусом в Москве

Департамент транспорта столицы сообщает, что предполагаемый виновник аварии с автобусом задержан. Об этом сообщается в Twitter.

Предварительный виновник ДТП. Водитель задержан pic.twitter.com/RDHb7moWcz — Московский транспорт (@DtRoad) December 29, 2017

Ранее стало известно, что водитель автобуса, который врезался в остановку, мог попасть в ДТП из-за того, что уходил от столкновения с другим авто. Пострадали три человека. Ранее в сети появилось видео с места аварии.