Лавров пошутил по поводу «вмешательства» России в дела других стран

Глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы «Международная пилорама» на НТВ пошутил на тему вмешательства России в выборы в других странах. Министр сказал, что в уходящем году Москве «пришлось потрудиться», влияя на внутренние дела зарубежных государств.

Ведущий телеканала перечислил страны, в чьи внутренние дела якобы вмешивалась Россия. Он также добавил, что из-за работы в других странах не доходили руки на многих других вещей. Он заявил, что «пока не получается снять японского императора — он выпросил два года».

Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в каких-либо странах. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков называл их абсолютно голословными.

28 декабря Лавров заявил, что США должны покинуть Сирии после разгрома ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). Так он прокомментировал заявление главы Минобороны Джеймса Мэтиса о том, что США намерены остаться в САР до полного «политического урегулирования».