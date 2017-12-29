Мы в соц.сетях:
«Мегафон» выплатил 100 млн долларов структурам Усманова за долю в Mail.ru Group

«Мегафон» выплатил 100 млн долларов структурам Усманова за долю в Mail.ru Group

 МИД России раскритиковал искусственный цейтнот СБ ООН по резолюциям

МИД России раскритиковал искусственный цейтнот СБ ООН по резолюциям

Подменили флешку: заседание украинских депутатов прервал внезапно заигравший гимн РФ

Подменили флешку: заседание украинских депутатов прервал внезапно заигравший гимн РФ

 Порошенко рассказал о главном достижении Украины в 2017 году

Порошенко рассказал о главном достижении Украины в 2017 году
Китайский Lifan планирует выпускать в России семиместный минивэн

Китайский Lifan планирует выпускать в России семиместный минивэн

 Южная Корея задержала судно из Гонконга, перевозившее топливо для КНДР

Южная Корея задержала судно из Гонконга, перевозившее топливо для КНДР
«Мегафон» выплатил 100 млн долларов структурам Усманова за долю в Mail.ru Group

«Мегафон» выплатил 100 млн долларов структурам Усманова за долю в Mail.ru Group

 МИД России раскритиковал искусственный цейтнот СБ ООН по резолюциям

МИД России раскритиковал искусственный цейтнот СБ ООН по резолюциям

Подменили флешку: заседание украинских депутатов прервал внезапно заигравший гимн РФ

Подменили флешку: заседание украинских депутатов прервал внезапно заигравший гимн РФ

 Порошенко рассказал о главном достижении Украины в 2017 году

Порошенко рассказал о главном достижении Украины в 2017 году
Китайский Lifan планирует выпускать в России семиместный минивэн

Китайский Lifan планирует выпускать в России семиместный минивэн

 Южная Корея задержала судно из Гонконга, перевозившее топливо для КНДР

Южная Корея задержала судно из Гонконга, перевозившее топливо для КНДР
10:54   29 Декабря 2017
Россия
94

Собянин прокомментировал аварию на Сходненской улице в Москве

Собянин прокомментировал аварию на Сходненской улице в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил тщательно разобраться в причинах аварии на Сходненской улице в Москве, где автобус врезался в остановку.

В своем Twitter градоначальник сообщил, что в результате ЧП пострадали три человека, их жизни ничто не угрожает. 

 

Ранее СМИ сообщали о двух погибших. Но эту информацию опровергли в МЧС и ГИБДД.

Собянин прокомментировал аварию на Сходненской улице в Москве

Авария случилась утром 29 декабря в районе дома 37 по улице Сходненская. Как рассказал водитель рейсового автобуса, он пытался уйти от столкновения с другим автомобилем, не справился с управлением и въехал в остановку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. 

 

Автор: Мария Владимирова
#москва #россия #автобус #происшествия #остановка #сергей собянин
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту Сирия
Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
21:32   28 Декабря 2017
147
В Киеве возмущены, что в Крыму продаются иномарки Россия

В Киеве возмущены, что в Крыму продаются иномарки

20:47   28 Декабря 2017
5199
Грудинин так же далек от коммунизма, как Сурайкин - от Марса Политика

Грудинин так же далек от коммунизма, как Сурайкин - от Марса

19:12   28 Декабря 2017
195
Эксперт не исключает, что сирийский самолет сбили из украинского оружия Весь мир

Эксперт не исключает, что сирийский самолет сбили из украинского оружия

18:08   28 Декабря 2017
4603
Новости smi2.ru
Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

Вернувшийся из плена боец ДНР: Геращенко накануне обмена обещала порвать паспорта пленных ополченцев

 Быстрее звука. РФ опережает США и Китай в разработке неуловимых испепелителей авианосцев

Быстрее звука. РФ опережает США и Китай в разработке неуловимых испепелителей авианосцев

 «А пока будем покупать ваш газ у других стран»: людей насмешило заявление Порошенко о «коррумпированном» российском газе

«А пока будем покупать ваш газ у других стран»: людей насмешило заявление Порошенко о «коррумпированном» российском газе

 Захарова прокомментировала слова Эрдогана о том, что Асад является террористом

Захарова прокомментировала слова Эрдогана о том, что Асад является террористом