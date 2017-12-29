Собянин прокомментировал аварию на Сходненской улице в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил тщательно разобраться в причинах аварии на Сходненской улице в Москве, где автобус врезался в остановку.

В своем Twitter градоначальник сообщил, что в результате ЧП пострадали три человека, их жизни ничто не угрожает.

Троим пострадавшим на остановке у метро "Сходненская" оказывается необходимая помощь. Угрозы для жизни нет. Тем не менее требуется тщательно разобраться с причинами аварии. Дал соответствующие поручения. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 29, 2017

Ранее СМИ сообщали о двух погибших. Но эту информацию опровергли в МЧС и ГИБДД.

Авария случилась утром 29 декабря в районе дома 37 по улице Сходненская. Как рассказал водитель рейсового автобуса, он пытался уйти от столкновения с другим автомобилем, не справился с управлением и въехал в остановку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.