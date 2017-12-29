Жителей подъезда, пострадавшего от взрыва газа на Урале, расселили

Главное управление МЧС сообщает, что в Свердловской области после взрыва газа в одном из домов расселили подъезд.

ЧП произошло в поселке Садовом в пригороде Екатеринбурга. В одной из квартир пятиэтажки взорвался газ. Пострадал один человек. Спасатели эвакуировали более 40 человек, а затем потушили возникший от взрыва пожар. По факту случившегося заведено уголовное дело.

После проверки здания была обнаружена трещина в наружной панели. Сейчас назначено проведение экспертизы, на это время из подъезда расселили всех жильцов в количестве 25 человек, в том числе шестерых детей. В данный момент дом обесточили и отключили от газа, коммунальщики восстанавливают электричество и теплоснабжение в квартире, где произошел взрыв.