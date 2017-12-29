Водитель автобуса, попавшего в ДТП у «Сходненской», пытался уйти от столкновения

Стала известна причина аварии около станции столичного метро «Сходненская». Автобус влетел в остановку.

Столкновение произошло около дома номер 37 по улице Сходненская. Как сообщил водитель автобуса, он пытался уйти от столкновения с другим автомобилем. Об этом рассказал РИА Новости глава пресс-службы ГУ МВД по столичному региону Юрий Титов.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, пытаясь избежать столкновение с другим транспортным средством. В результате чего он врезался в остановку.

К счастью, погибших нет. Пострадали три человека, им была оказана квалифицированная помощь. В настоящее время на месте работают экстренные службы и полицейские. Данные о двух погибших, которые ранее появились в СМИ, не подтвердились.