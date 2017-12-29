Полиция Турции задержала 29 человек по подозрению в связях с ИГ

Агентство Anadolu со ссылкой на источник сообщает, что в Турции по подозрению в связях с «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация запрещена в РФ) задержали 29 человек.

Операция по задержанию состоялась в Анкаре, в ней участвовало порядка 500 полицейских. Отмечается, что многие из задержанных — иностранцы. Ранее в Турции по подозрению в связях с ИГ задержали 120 человек, некоторые из них готовили теракты в Стамбуле и Анкаре в новогодние праздники.