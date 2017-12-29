США хотят силой усадить КНДР за стол переговоров

США пойдут на любые меры, которые приведут к диалогу с КНДР. Вашингтон готов применить даже силу.

Соединенные Штаты собираются «додавить» Северную Корею до переговоров, в том числе и силовыми методами. Об этом рассказал РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров.

Он отметил, что во время своего последнего визита в Вашингтон он скоординировал действия с американскими коллегами по теме урегулирования проблемы Корейского полуострова. Встречи проходили в Белом доме и в Госдепартаменте. По его словам, это была своеобразная «сверка часов» и попытка понять, какие настроения царят в Вашингтоне.

Дипломат подчеркнул, что на данный момент четкая межведомственная позиция не сформирована, нет единой линии и понимания, как урегулировать кризис. Пока есть просто желание вывести Пхеньян к переговорному процессу.