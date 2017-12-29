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11:07   29 Декабря 2017
Весь мир
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Более ста человек эвакуировано из Восточной Гуты при помощи российских военных

Более ста человек эвакуировано из Восточной Гуты при помощи российских военных

Из Восточной Гуты, которую контролируют вооруженные отряды сирийской оппозиционной группировки в «Джейш аль-Ислам», при участии российских военных эвакуировано 111 человек.

В числе эвакуированных - 29 тяжело больных человек, их сопровождающие и 31 заложник. Гуманитарную акцию провели международный комитет Красного Креста (МККК), Сирийский арабский Красный Полумесяц (САКП) и российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Российская военная полиция обеспечила безопасность движения конвоя через пункт пропуска Мухайям аль-Вафедин. Все эвакуированные находятся в медучреждениях Дамаска.

Отмечается, что операции предшествовали долгие переговоры между правительством Сирии и лидерами оппозиции. Военнослужащие из ЦПВС координировали переговорный процесс и гарантировали безопасность всех сторон, передает РИА Новости.

Сейчас основными задачами сотрудников ЦПВС являются помощь беженцам, которые возвращаются в свои дома, а также вывод граждан из зон деэскалации.

Автор: Мария Владимирова
#сирия #эвакуация #общество #весь мир #гуманитарный конвой #восточная гута
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