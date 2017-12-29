Более ста человек эвакуировано из Восточной Гуты при помощи российских военных

Из Восточной Гуты, которую контролируют вооруженные отряды сирийской оппозиционной группировки в «Джейш аль-Ислам», при участии российских военных эвакуировано 111 человек.

В числе эвакуированных - 29 тяжело больных человек, их сопровождающие и 31 заложник. Гуманитарную акцию провели международный комитет Красного Креста (МККК), Сирийский арабский Красный Полумесяц (САКП) и российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Российская военная полиция обеспечила безопасность движения конвоя через пункт пропуска Мухайям аль-Вафедин. Все эвакуированные находятся в медучреждениях Дамаска.

Отмечается, что операции предшествовали долгие переговоры между правительством Сирии и лидерами оппозиции. Военнослужащие из ЦПВС координировали переговорный процесс и гарантировали безопасность всех сторон, передает РИА Новости.

Сейчас основными задачами сотрудников ЦПВС являются помощь беженцам, которые возвращаются в свои дома, а также вывод граждан из зон деэскалации.