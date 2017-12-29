Россия нацелена на продолжение диалога с США по КНДР

В российском МИД надеются на продолжение диалога между Москвой и Вашингтоном. В первую очередь по урегулированию проблемы Корейского полуострова.

Посол по особым поручениям внешнеполитического ведомства страны Олег Бурмистров отметил, что сейчас проходят порядка пяти полноценных совместных консультаций за год. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, он надеется, что такая тенденция продолжится и в будущем году станет еще интенсивнее. Дипломат отметил, что российская сторона ведет переговоры с Госдепартаментом и Советом Нацбезопасности.

Ранее Бурмистров заявлял, что Соединенные Штаты своими действиями провоцирует Северную Корею. Речь идет о проводимых США военных учений. Посол уверен, что сложившая ситуация может обернуться полным экономическим эмбарго Пхеньяна.