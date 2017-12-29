Появилось видео с места ЧП в Москве, где автобус врезался в остановку

Очевидцы публикуют в соцсетях видео с места происшествия на Сходненской улице в Москве, где рейсовый автобус врезался в остановку.

По данным источника ИА «Политика Сегодня», сначала были данные о двух погибших, однако они не подтвердились. Пострадали три человека, им оказывают помощь врачи.

Рейсовый автобус № 267 принадлежит Мосгортрансу.

Водила стоит слева, он явно в шоке, но цел. Я насчитал двоих пострадавших: мужчина сидит у автобуса, рядом уже полицейский, второго мужчину помоложе с травмой ног отвели от остановки. pic.twitter.com/jFk0kFBpoN — Репвбблика (@Repvbblica) December 29, 2017

Напомним, всего несколько дней назад - 25 декабря - в Москве у «Славянского бульвара» автобус въехал в подземный переход. Тогда погибли четыре человека.